Fête de la Pomme et du cidre Auppegard, 13 octobre 2023

Fête de la Pomme et du cidre

Auppegard Seine-Maritime

2023-10-13 – 2023-10-15

Auppegard

Seine-Maritime

Auppegard

L’Association Si le Pougard m’était conté fête la pomme à Auppegard du 13 au 15 octobre !

Le vendredi 13 octobre, venez participer au montage et aux tests du pressoir avec les bénévoles ! Toute aide sera la bienvenue.

Le dimanche 15 octobre, l’association vous convie à 11h au verre de l’amitié en compagnie des officiels.

La samedi 14 et dimanche 15 octobre de 10h à 17h :

– Reconnaissance des variétés de pommes et poires

– Venez recueillir tous les bons conseils sur le sujet : comment traiter, soigner, tailler et greffer pommiers et poiriers, comment conserver votre jus de pommes,…

– Démonstrations d’extraction et dégustation de jus de pommes

– Apportez vos pommes à presser et repartez avec votre jus de pommes !

– Vente de pommes, tartes et jus de pommes

– Stand autour des abeilles, du miel et dérivés

– Kermesse (jeux divers) et tombola !

– Concours du meilleur cidre

pougard@live.fr +33 2 35 04 10 31 http://pougard.monsite-orange.fr/

Auppegard

