Fête de la pomme et du boudin Vigeois Vigeois VigeoisVigeois Catégories d’évènement: Corrze

Vigeois Vigeois

Fête de la pomme et du boudin Vigeois Vigeois, 1 novembre 2022, VigeoisVigeois. Fête de la pomme et du boudin Place du Champ de Foire

Vigeois Corrze Vigeois

2022-11-01 – 2022-11-01 Vigeois

Corrze Place du Champ de Foire Vigeois Corrze Vigeois Le Matin : Conception et vente de boudins. Toute la journée : Fabrication de Jus de pommes frais au pressoir – Marché de produits locaux de saison et artisanaux (Réservation exposants : 06 30 02 54 17). 12h30 : repas campagnard sous chapiteau (Réservation impérative avant le 24 octobre au 07 70 86 28 82). Place du Champ de Foire Vigeois Vigeois

dernière mise à jour : 2022-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Corrze, Vigeois Vigeois Autres Lieu Vigeois Vigeois Adresse Vigeois Corrze Vigeois Ville VigeoisVigeois lieuville Place du Champ de Foire Vigeois Vigeois Departement Corrze

Vigeois Vigeois VigeoisVigeois Corrze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigeoisvigeois/

Fête de la pomme et du boudin Vigeois Vigeois 2022-11-01 was last modified: by Fête de la pomme et du boudin Vigeois Vigeois Vigeois Vigeois 1 novembre 2022 Corrze Vigeois Vigeois Corrze

VigeoisVigeois Corrze