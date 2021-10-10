FETE DE LA POMME Dompierre Dompierre
FETE DE LA POMME Dompierre, 10 octobre 2021, Dompierre.
FETE DE LA POMME 2021-10-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00
Dompierre Vosges Dompierre
ORGANISE PAR L ASSOCIATION LES MATOUS DE DOMPIERRE,L’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES AINSI QUE LA MUNICIPALITÉ.
EXPOSITIONS, PRODUCTEURS, ARTISANATS, ATELIERS…
BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE
ENTRÉE LIBRE 10H00 / 18H00
10 OCTOBRE 2021
AUX ABORDS DE LA SALLE POLYVALENTE
+33 6 84 38 77 43
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dernière mise à jour : 2021-10-02 par