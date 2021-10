Dompierre Dompierre Dompierre, Vosges FETE DE LA POMME Dompierre Dompierre Catégories d’évènement: Dompierre

Dompierre Vosges Dompierre ORGANISE PAR L ASSOCIATION LES MATOUS DE DOMPIERRE,L’ASSOCIATION LES CROQUEURS DE POMMES AINSI QUE LA MUNICIPALITÉ.

EXPOSITIONS, PRODUCTEURS, ARTISANATS, ATELIERS…

BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE

ENTRÉE LIBRE 10H00 / 18H00

10 OCTOBRE 2021

AUX ABORDS DE LA SALLE POLYVALENTE +33 6 84 38 77 43 x dernière mise à jour : 2021-10-02 par

