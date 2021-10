Fête de la Pomme Billy-sur-Oisy, 31 octobre 2021, Billy-sur-Oisy.

Fête de la Pomme 2021-10-31 – 2021-10-31 Place de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Billy-sur-Oisy Nièvre Billy-sur-Oisy

EUR Fête de la Pomme annuelle de Billy-sur-Oisy !

Venez en familleà la 25ème édition de la fête de la pomme, afin de découvrir goûter de bonnes pommes, et des produits dérivés (confitures, confiserie, beignets, etc.) autour de ce fruit. En outre, d’autres artisans divers et métiers de bouche seront présents pour l’occasion, tels que des pains variés, volailles, boudin, gaufrettes, fromages, légumes, vins, …

Vous pourrez également visiter une exposition sur les pommes et autres produits locaux.

Egalement, un concours de paniers fruités sera organisé !

+33 3 86 24 98 04

Fête de la Pomme annuelle de Billy-sur-Oisy !

Venez en familleà la 25ème édition de la fête de la pomme, afin de découvrir goûter de bonnes pommes, et des produits dérivés (confitures, confiserie, beignets, etc.) autour de ce fruit. En outre, d’autres artisans divers et métiers de bouche seront présents pour l’occasion, tels que des pains variés, volailles, boudin, gaufrettes, fromages, légumes, vins, …

Vous pourrez également visiter une exposition sur les pommes et autres produits locaux.

Egalement, un concours de paniers fruités sera organisé !

dernière mise à jour : 2021-10-18 par