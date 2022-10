Fête de la Pomme Anères Anères Catégories d’évènement: Anères

Hautes-Pyrnes Anères À partir de 14h00 : Pressage des pommes et repartez avec votre jus !

20h00 : apéro / repas

21h00 : spectacle théâtre avec Marion Guillet Participation libre et nécessaire

Organisée par Remue-Méninges. remue.meninges@free.fr à la salle des fêtes ANERES Anères

