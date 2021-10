Alvignac Alvignac Alvignac, Lot Fête de la Pomme Alvignac Alvignac Catégories d’évènement: Alvignac

Fête de la Pomme 2021-10-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10 20:00:00 20:00:00

Alvignac Lot L’association “les amis de la source salmière” organise sa fête de la pomme annuelle.

La découverte de variétés de pommes anciennes existantes, la fabrication du jus de pomme à la machine, et un atelier dessin pour les enfants seront proposés.

Buvette et restauration sur place.

