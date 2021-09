Fête de la place à Job ! Espace Job, 1 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la place à Job !

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Espace Job

### 20 ans de lutte, 10 ans de vie : l’anniversaire d’un projet citoyen et culturel Le Collectif Job fête 20 ans de vie et 10 ans de programmation dans l’Espace Job ! Rendez-vous les 1, 2 et 3 octobre 2021 pour l’événement « Fête de la place à Job » Venez souffler les bougies d’un double anniversaire qui ouvre la saison 2021- 2022 de la programmation du Collectif Job. Il y a 20 ans les anciens salarié.es de l’usine, des citoyen.nes et des associations ont lutté pour la sauvegarde du bâtiment qu’ils font vivre et vibrer depuis 10 ans. Retrouvons les et construisons l’avenir ensemble ! ### Histoire du bâtiment Job Lieu emblématique de l’histoire ouvrière, sociale et architecturale de Toulouse, le bâtiment Job trône au coeur du quartier des Sept-Deniers à Toulouse. Après une dizaine d’années de luttes, en octobre 2011, il est à nouveau investi par les associations, habitants et citoyens. 2021 est l’année de ce double anniversaire : * Les 20 ans de la lutte pour la sauvegarde du bâtiment “Amiral Job” au titre d’un patrimoine industriel commun * Les 10 ans de la création du Collectif Job et l’ouverture de l’Espace Job. Les associations à l’origine de cette renaissance se sont réunies en collectif dans un double but : * mettre en oeuvre un projet d’animation culturelle et de création artistique partant des initiatives locales, favorisant l’expression et l’implication citoyenne à partir du territoire des Sept-Deniers et ouvert sur la ville, l’agglomération et plus encore… * expérimenter une méthode innovante de gouvernance collégiale en lien avec les valeurs de démocratie participative et d’éducation populaire ![]() ### Programme La saison anniversaire, co-construite avec tous les partenaires, les habitants, les usagers et les collectivités sera lancée le vendredi 1er octobre 2021. Le collectif Job soufflera les bougies autour d’une cérémonie officielle à 18h30, suivie de concert et fanfare, du spectaculaire « GIGN » puis de l’illumination du bâtiment Job par un feu d’artifice. Ouverture des portes le samedi dès 16h30 pour un programme festif sur la place avec les compagnies Les SoupirsHâché(E)s, Celui qui dit qui est et La Baraque, et un photomaton citoyen. Dès 17h, un débat-expérimentation « Job 2041 » animé par Arc en Ciel Théâtre. À 19h rendez-vous en salle de spectacle pour assister à « Job, une épopée ouvrière » par la compagnie Une Petite Lueur. Enfin, clôture de la journée par grande fête au pied du bâtiment avec les étudiants de Music’Halle puis le Very Big Fun(k) Music’Halle Orchetra pour vous faire danser jusqu’à l’ultime illumination de l’Espace Job ! Enfin, le Collectif vous attend pour découvrir l’exposition « Job Sept-Deniers, de l’usine à l’espace citoyen », exposition unique regroupant de nombreux clichés, dont ceux du célèbre Jean Dieuzaide. Cette exposition a donné lieu à la publication d’un livre éponyme qui sera vendu sur place. [**Télécharger le programme au format pdf**](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11690747/Programme_FeteAJob.pdf/ba114dc3-2ad0-b835-26e8-71f841741dd6) ![]() ### Plus d’infos [Site du Collectif Job ](http://www.collectif-job.com/anniversaires/) ![]() ### Infos pratiques * Du 1er au 3 octobre 2021 * Pass sanitaire et port du masque obligatoire * Buvette et petite restauration sur place

Gratuit

Culture

Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00