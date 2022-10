Fête de la Pive : samedi 15 octobre à Besançon Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs EUR 0 0 Fête de la Pive : samedi 15 octobre à Besançon À partir de 12h et jusqu’à 22h, nous célébrerons notre monnaie locale, place de Lattre de Tassigny, dite « Place du Jura » à Besançon.

Au programme :

Marché de producteur·ices et créateur·ices de toute la Franche-Comté (de 12h à 19h)

Food trucks et buvette (de 12h à 22h)

Côté animations :

15h : Concert d’accordéon avec Christine Buret

Tournoi de Mölkky

Atelier d’écriture de 2h avec la Fabrique des Mots Passants

16h : Célébration des 5 ans de la monnaie locale et lancement de l’App Pive

17h : Bingo local

20h : Concert des Black Voices Combo Fête de la Pive : samedi 15 octobre à Besançon Besançon

