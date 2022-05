Fête de la Pirogue Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Fête de la Pirogue Carcans, 11 juin 2022, Carcans. Fête de la Pirogue Carcans

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-12

Carcans Gironde Carcans Course traditionnelle de pirogue avec soirée polynésienne, dîner Tahitien et show dance polynésienne, manifestation mythique ponctuée d’initiations autour de cette pratique ancestrale. Programme détaillé : Samedi 11h à 20h / Dimanche 10h à 13h

Samedi 11 juin :

o 11h ouverture du village artisanat Polynésien (tissus, textiles, perles,

coco…)

o 12h ouverture vente de plats tahitiens

o 12h à 16h : initiations à la pirogue polynésienne

o 16h00 parade des équipes dans l’avenue commerçante de Maubuisson :

Lancement du challenge

o 17h00 courses V6

o 18h30 remise des prix

o 19h00 spectacle danses Tahitiennes

