Fête de la petite enfance Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 10h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Entrée libre

Un évènement dédié aux enfants au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa le samedi 20 janvier.

10h30-12h : Venez découvrir une sélection de 4 films d’animation doux et poétiques sur le vivre ensemble, suivi d’un quizz et d’une séance de Yoga à découvrir et partager en famille !

15h30-16h30 : Venez goûter des contes en sauce, dévorer des histoires à dormir debout, il était une fois traderidera. Anne la conteuse viendra vous raconter des aventures entre contes, contines et Kamishibai… A table !

16h30-17h30 : Venez partager un moment entre parents, échanger les bons plans garde et sorties en famille pendant que les enfants à partir de 3 ans participent à un atelier créatifs. Pour les plus petits, un espace bébé sera mis à disposition !

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.paris.fr/lieux/centre-paris-anim-ken-saro-wiwa-17914

Centre Ken Saro Wiwa