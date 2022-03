FÊTE DE LA PETANQUE salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

FÊTE DE LA PETANQUE

salle festive de l'Accent, le dimanche 22 mai à 09:30

salle festive de l’Accent, le dimanche 22 mai à 09:30

Journée consacrée à un concours de pétanque en doublette ouvert à tous, licenciés ou non. Avec repas du midi et du soir à l’Accent. Infos sur : amicaleboulistemontrabe.jimdofree.com inscriptions à faire parvenir avant le 16 mai au 05 61 84 61 17

événement gratuit avec une participation modique pour le ou les repas

Organisée par l’Amicale Bouliste de Montrabé salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

2022-05-22T09:30:00 2022-05-22T18:00:00

