Fête de la pétanque Aiguillon, 26 mai 2022, Aiguillon.

2022-05-26 15:00:00 – 2022-05-26

Aiguillon Lot-et-Garonne Aiguillon

EUR 15 Rencontre sportive et conviviale à Aiguillon pour la fête de la pétanque. A 15h, se dérouleront 3 parties en doublette, avec une présentation de l’atelier de tir de précision. A 18h30, place à la bonne humeur avec les parties récréatives en compagnie des partenaires et élus locaux. La journée se terminera avec, à 20h30, un repas au menu très appétissant: Un cocktail vous sera offert, suivi d’une assiette de tapas, d’une paella royale accompagnée de vin rouge et rosé, puis dessert et café (15 euros par personne). Réservation obligatoire avant le 21/05/2022.

+33 6 85 07 39 99

