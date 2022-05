FÊTE DE LA PENTECÔTE Villers-la-Montagne Villers-la-Montagne Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

FÊTE DE LA PENTECÔTE Villers-la-Montagne, 5 juin 2022, Villers-la-Montagne. FÊTE DE LA PENTECÔTE Salle des Sports et rue des Paquis Rue des Paquis Villers-la-Montagne

2022-06-05 – 2022-06-05 Salle des Sports et rue des Paquis Rue des Paquis

Villers-la-Montagne Meurthe-et-Moselle Villers-la-Montagne Meurthe-et-Moselle Fête patronale du village, toute la journée.

Manèges, brocante, vide-grenier, animations pour enfants et bal en soirée.

Restauration et buvette. +33 6 81 57 60 88 Salle des Sports et rue des Paquis Rue des Paquis Villers-la-Montagne

