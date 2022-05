Fête de la Pentecôte Sainte-Eulalie, 3 juin 2022, Sainte-Eulalie.

Fête de la Pentecôte Parc de la Tour-Gueyraud 34 Rue de la Tour Gueyrau Sainte-Eulalie

2022-06-03 – 2022-06-06 Parc de la Tour-Gueyraud 34 Rue de la Tour Gueyrau

Sainte-Eulalie 33560 Sainte-Eulalie

EUR 0 0 Fête foraine, vide-greniers et soirée DJ le samedi. Course de caisse à savon, feu d’artifice et concert avec le groupe EchOo le dimanche. Spectacle pour les enfants le lundi. Sans oublier les deux apéritifs animés par les Banda Blues, et la Bodega pour vous restaurer.

+33 6 19 50 66 87

Comité des fêtes de Sainte-Eulalie

