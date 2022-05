Fête de la Pentecôte Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand

Oise

Fête de la Pentecôte Crèvecœur-le-Grand, 6 juin 2022, Crèvecœur-le-Grand. Fête de la Pentecôte Crèvecœur-le-Grand

2022-06-06 – 2022-06-06

Crèvecœur-le-Grand Oise Fête foraine et feux d’artifice Concours de vélos fleuris (brouette, boîte à savon, tous véhicules non motorisés). Organisé par le Comité des Fêtes Sur inscription Fête foraine et feux d’artifice Concours de vélos fleuris (brouette, boîte à savon, tous véhicules non motorisés). Organisé par le Comité des Fêtes Sur inscription +33 6 31 91 97 78 Fête foraine et feux d’artifice Concours de vélos fleuris (brouette, boîte à savon, tous véhicules non motorisés). Organisé par le Comité des Fêtes Sur inscription Comité des fêtes de Crèvecoeur-le-Grand

Crèvecœur-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand, Oise Autres Lieu Crèvecœur-le-Grand Adresse Ville Crèvecœur-le-Grand lieuville Crèvecœur-le-Grand Departement Oise

Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crevecoeur-le-grand/

Fête de la Pentecôte Crèvecœur-le-Grand 2022-06-06 was last modified: by Fête de la Pentecôte Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 6 juin 2022 Crèvecœur-le-Grand Oise

Crèvecœur-le-Grand Oise