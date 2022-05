Fête de la Pentecôte à Rouffignac – week-end festif

Fête de la Pentecôte à Rouffignac – week-end festif, 4 juin 2022

A l'occasion de la fête de la Pentecôte, le comité des fêtes de Rouffignac St-Cernin organise des attractions foraines tout le week-end du 4 et 5 juin

