Fête de la pêche Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Fête de la pêche Sanguinet, 5 juin 2022, Sanguinet. Fête de la pêche Espace Gemme 263 Avenue du Born Sanguinet

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-05 12:00:00 Espace Gemme 263 Avenue du Born

Sanguinet Landes Sanguinet EUR 5 5 La Fête de la Pêche et de la Nature est un évènement National ! Son objectif est de permettre à tous, de découvrir la pêche et la nature, grâce aux bénévoles et aux professionnels du monde de la pêche ! L’Association de Pêche de Sanguinet, en partenariat avec la Boutique de Pêche de Sanguinet et le CIMAP, vous propose 3 ateliers : Découverte de la pêche à la ligne, Découverte des poissons, Découverte de la faune aquatique. Dès 3 ans, accompagné d’un adulte.

Matériel fourni sur place. Une tombola est organisée, avec tirage au sort à 11h45. Pot de l’Amitié offert en suivant. La Fête de la Pêche et de la Nature est un évènement National ! Son objectif est de permettre à tous, de découvrir la pêche et la nature, grâce aux bénévoles et aux professionnels du monde de la pêche ! L’Association de Pêche de Sanguinet, en partenariat avec la Boutique de Pêche de Sanguinet et le CIMAP, vous propose 3 ateliers : Découverte de la pêche à la ligne, Découverte des poissons, Découverte de la faune aquatique. Dès 3 ans, accompagné d’un adulte.

Matériel fourni sur place. Une tombola est organisée, avec tirage au sort à 11h45. Pot de l’Amitié offert en suivant. La Fête de la Pêche et de la Nature est un évènement National ! Son objectif est de permettre à tous, de découvrir la pêche et la nature, grâce aux bénévoles et aux professionnels du monde de la pêche ! L’Association de Pêche de Sanguinet, en partenariat avec la Boutique de Pêche de Sanguinet et le CIMAP, vous propose 3 ateliers : Découverte de la pêche à la ligne, Découverte des poissons, Découverte de la faune aquatique. Dès 3 ans, accompagné d’un adulte.

Matériel fourni sur place. Une tombola est organisée, avec tirage au sort à 11h45. Pot de l’Amitié offert en suivant. Px here

Espace Gemme 263 Avenue du Born Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Espace Gemme 263 Avenue du Born Ville Sanguinet lieuville Espace Gemme 263 Avenue du Born Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Fête de la pêche Sanguinet 2022-06-05 was last modified: by Fête de la pêche Sanguinet Sanguinet 5 juin 2022 Landes Sanguinet

Sanguinet Landes