Fête de la pêche pour les enfants
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir
5 juin 2022, 13:00:00

Pêche au coup uniquement. Pour les enfants jusqu'à 16 ans. Accueil à partir de 13h. Apportez votre matériel de pêche (canne, épuisette, seau). L'amorce et les appâts sont fournis. Récompense et lots à gagner.

Contact: +33 6 81 25 61 83
Organisateur: la nogentaise

