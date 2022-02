fête de la pêche Morlac Morlac Catégories d’évènement: Cher

Morlac

fête de la pêche Morlac, 4 septembre 2022, Morlac. fête de la pêche Morlac

2022-09-04 – 2022-09-04

Morlac Cher Morlac Journée pêche à la truite, participation 10€ par pêcheur. Carte de pêche obligatoire. Brocante pêche/nature, inscription obligatoire, emplacements gratuits. restauration sur place, buvette. Réservation 06.08.69.43.50. Journée pêche à la truite, brocante pêche/nature. +33 6 08 69 43 50 Journée pêche à la truite, participation 10€ par pêcheur. Carte de pêche obligatoire. Brocante pêche/nature, inscription obligatoire, emplacements gratuits. restauration sur place, buvette. Réservation 06.08.69.43.50. pixabay

Morlac

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Morlac Autres Lieu Morlac Adresse Ville Morlac lieuville Morlac Departement Cher

Morlac Morlac Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlac/

fête de la pêche Morlac 2022-09-04 was last modified: by fête de la pêche Morlac Morlac 4 septembre 2022 cher Morlac

Morlac Cher