Morlac Cher Fête de la pêche, pêche à la truite gratuite (sans carte) pour tous le dimanche, parcours pour pêche aux leurres, pêche en bassin pour les petits. Carte obligatoire le lundi. Animation musette à partir de 12h et tout l'aprés-midi. Restauration sur place, buvette. Réservation 06 08 69 43 50.

