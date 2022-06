Fête de la pêche Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: 43120

Monistrol-sur-Loire

Fête de la pêche Monistrol-sur-Loire, 11 juin 2022, Monistrol-sur-Loire. Fête de la pêche Etang d’Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire

2022-06-11 – 2022-06-11 Etang d’Antonianes Antonianes

Monistrol-sur-Loire 43120 De 14 a 17h à l’ Etang d’Antonianes, venez découvrir ou vous perfectionner dans les différentes techniques de pêche. matériel et appâts fournis, mais vous pouvez amener le vôtre. GRATUIT +33 6 10 62 59 70 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Etang d’Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 43120, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Etang d'Antonianes Antonianes Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Etang d'Antonianes Antonianes Monistrol-sur-Loire Departement 43120

Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monistrol-sur-loire/

Fête de la pêche Monistrol-sur-Loire 2022-06-11 was last modified: by Fête de la pêche Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 11 juin 2022 43120 Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire 43120