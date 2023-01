Fête de la pêche Lignières Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Cher Inscription avant le 1er juin. Tombola, buvette et restauration.

1 canne et moulinet interdit. Appâts offerts pour les -16 ans En ce jour de fête de la pêche, c’est l’occasion de vous initier gratuitement à la pêche ou de participer aux concours organisés par l’AAPPMA de Lignières, l’un pour les enfants le matin et l’après-midi ouvert à tous. Vous apprécierez le cadre au bord de la rivière de l’Arnon. +33 6 11 17 07 28 PIXABAY

