Fête de la pêche Kruth, samedi 1 juin 2024.

La fête de la pêche c’est un moment de partage, d’initiation, de découverte et de loisir dans un cadre idyllique. Vous pouvez venir à tout moment de la journée, pour quelques minutes comme plusieurs heures. Pas besoin d’être expert en pêche ou de disposer d’une carte de pêche cette journée est gratuite et ouverte à tous !

Au programme

Découverte de la pêche

Essai de la pêche en float-tube

Activités de plein air, jeux pour petits & grands

Sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité aquatique

Buvette et restauration sur place. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est contact@peche68.fr

L’événement Fête de la pêche Kruth a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin