FÊTE DE LA PÊCHE Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

FÊTE DE LA PÊCHE Fresnay-sur-Sarthe, 4 juin 2022, Fresnay-sur-Sarthe. FÊTE DE LA PÊCHE Fresnay-sur-Sarthe

2022-06-04 – 2022-06-04

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Le samedi 4 juin, l’A.A.P.P.M.A de Fresnay-sur-Sarthe “Les Pêcheurs Fresnois” vous invite à la Fête de la Pêche à l’Étang de Carrouge à Saint-Germain-sur-Sarthe. Initiation pêche, pêche à la mouche, pêche aux leurres.

Troc pêche

Concours jeunes (-14 ans) de 10h à 12h, inscriptions à partir de 9h30.

Atelier créations de cuillères, coulage de plombs, création de mouches.

Démonstration des différentes techniques de pêche. Buvette, restauration sur place.

Pour tous renseignements, contacter Étienne au 06 89 98 89 66 Fête de la pêche à l’Étang de Carrouge, organisé par Les Pêcheurs Fresnois. +33 6 89 98 89 66 http://www.peche72.fr/1425-fresnay-sur-sarthe-les-pecheurs-fresnois.htm Le samedi 4 juin, l’A.A.P.P.M.A de Fresnay-sur-Sarthe “Les Pêcheurs Fresnois” vous invite à la Fête de la Pêche à l’Étang de Carrouge à Saint-Germain-sur-Sarthe. Initiation pêche, pêche à la mouche, pêche aux leurres.

Troc pêche

Concours jeunes (-14 ans) de 10h à 12h, inscriptions à partir de 9h30.

Atelier créations de cuillères, coulage de plombs, création de mouches.

Démonstration des différentes techniques de pêche. Buvette, restauration sur place.

Pour tous renseignements, contacter Étienne au 06 89 98 89 66 Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Ville Fresnay-sur-Sarthe lieuville Fresnay-sur-Sarthe Departement Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnay-sur-sarthe/

FÊTE DE LA PÊCHE Fresnay-sur-Sarthe 2022-06-04 was last modified: by FÊTE DE LA PÊCHE Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 4 juin 2022 Fresnay-sur-Sarthe sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe