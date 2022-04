FÊTE DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE Damvillers Damvillers Catégories d’évènement: Damvillers

Meuse

FÊTE DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE Damvillers, 5 juin 2022, Damvillers. FÊTE DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE Route de Montmédy Ballastières de Damvillers Damvillers

2022-06-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Route de Montmédy Ballastières de Damvillers

Damvillers Meuse Damvillers Fête de la pêche et de la nature.

Au programme : accès aux plans d’eau exceptionnellement gratuit pour tous les pêcheurs. Démonstration de matériels et de techniques de pêche, animations nature avec les acteurs locaux engagés dans la protection de l’environnement, marché du terroir. +33 6 74 06 94 66 Route de Montmédy Ballastières de Damvillers Damvillers

Lieu Damvillers Adresse Route de Montmédy Ballastières de Damvillers Ville Damvillers

