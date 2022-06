FÊTE DE LA PÊCHE Donjeux, 5 juin 2022, Donjeux.

FÊTE DE LA PÊCHE Donjeux

2022-06-05 – 2022-06-05

Donjeux 52300

Canal entre Champagne et Bourgogne Fédération de la Pêche Haute-Marne Port Donjeux Vous souhaitez vous détendre, vous faire plaisir ou découvrir de nouvelles sensations ?

Vous aimez le partage avec la nature et vous retrouver en famille ou entre amis?

Venez participer à la journée de la pêche… vous êtes la Génération Pêche !

Une initiation pêche sera également réalisée par des animateurs confirmés sous la responsabilité de personnes diplômées » BPJEPS Pêche de Loisir ».

Nouveauté cette année, la présence de l’Office français de la biodiversité ainsi qu’Enedis…

Démonstration et initiation au Float-tube et nombreuses animations organisées par les Associations et la Fédération de Pêche de Haute-Marne.

TELECHARGEZ et imprimez votre coupon pour bénéficier de votre lot !

Toute l’année, vous pouvez également apprendre ce sport nature avec « L’Atelier Pêche Nature » de L’Hameçon Bolognais

(contact : Daniel Martin au 06 82 20 01 05)

Buvette et petite restauration.

http://www.peche52.fr/

