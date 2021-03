Vaudreville Vaudreville Manche, Vaudreville Fête de la pêche de huit heures du matin jusqu’au couché du soleil Vaudreville Catégories d’évènement: Manche

Vaudreville

Fête de la pêche de huit heures du matin jusqu’au couché du soleil, 6 juin 2021-6 juin 2021, Vaudreville. Fête de la pêche de huit heures du matin jusqu’au couché du soleil 2021-06-06 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-06 20:30:00 20:30:00

Vaudreville Manche Vaudreville Pêche en rivière et à la truite ouverte à tous même sans carte de pêche. Pêche en rivière et à la truite ouverte à tous même sans carte de pêche. Pêche en rivière et à la truite ouverte à tous même sans carte de pêche. Pêche en rivière et à la truite ouverte à tous même sans carte de pêche.

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vaudreville Autres Lieu Vaudreville Adresse Ville Vaudreville