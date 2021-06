Raon-l'Étape Raon-l'Étape 88110, Raon-l'Étape FETE DE LA PECHE A LA TRUITE Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: 88110

Raon-l'Étape

FETE DE LA PECHE A LA TRUITE Raon-l’Étape, 6 juin 2021-6 juin 2021, Raon-l'Étape. FETE DE LA PECHE A LA TRUITE 2021-06-06 07:30:00 07:30:00 – 2021-06-06

Raon-l’Étape 88110 Organisée par l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques « Les Amis de la Gaule ».

Inscriptions obligatoires.

Un alevinage important en grosses truites sera réalisé par la Pisciculture du « Frais Baril ».

Deux manches sont prévues avec des pauses dans la journée. Des récompenses seront attribuées selon catégories (hommes/femmes/enfants). Buvette et restauration sur place. +33 3 29 41 89 59 Organisée par l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux aquatiques « Les Amis de la Gaule ».

Inscriptions obligatoires.

Un alevinage important en grosses truites sera réalisé par la Pisciculture du « Frais Baril ».

Deux manches sont prévues avec des pauses dans la journée. Des récompenses seront attribuées selon catégories (hommes/femmes/enfants). Buvette et restauration sur place.

Détails Catégories d’évènement: 88110, Raon-l'Étape Étiquettes évènement : Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Ville Raon-l'Étape lieuville 48.41691#6.82638