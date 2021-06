Fête de la Pêche à Gourdon Gourdon, 6 juin 2021-6 juin 2021, Gourdon.

Fête de la Pêche à Gourdon 2021-06-06 09:00:00 – 2021-06-06 17:00:00

Gourdon 46300

La fête Nationale de la pêche aura lieu le dimanche 6 juin à l’étang de Laumel – route de Sarlat – de 9h00 à 17h00. A cette occasion, toute personne souhaitant pratiquer la pêche aura la possibilité de la faire sans carte de pêche uniquement sur le lieu de la manifestation[j1] .

Cette animation est encadrée par les bénévoles de L’AAPPMA de Gourdon qui se sont engagés à respecter les règles fixant par décret les mesures générales nécessaire pour faire face à l’épidémie de covid 19 à savoir :

– Distanciation physique de plus de 1 mètre entre chaque participant

– Port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans

– Désinfection du matériel de pêche après chaque utilisation

– La digue sera intégralement réservée aux enfants qui seront pris en charge par l’atelier pêche nature de GOURDON.

– Une seule canne autorisée par pêcheur

Pour cette occasion, l’AAPPMA de Gourdon procédera à un alevinage massif de truites arc en ciel et du matériel pourra être mis à disposition des pêcheurs occasionnels.

Retrouvez toutes les infos sont sur : www.jimdo.gourdonaappma.com

A vos cannes à pêche et rendez-vous dimanche 6 juin au bord de l’eau!



