Fête de la pêche -80ème anniversaire du Gardon Monségurais- Monségur, 18 juin 2022, Monségur.

Fête de la pêche -80ème anniversaire du Gardon Monségurais- Monségur

2022-06-18 12:00:00 – 2022-06-18 20:00:00

Monségur 33580

Rendez vous donné à 12h00 au pôle nature de Monségur pour une journée sous le signe de la pêche à l’occasion des 80 ans du Gardon Monségurais!

Amenez vos cannes et venez découvrir différentes techniques de pêche et manger un bon Jambon à la broche (à réserver avant le 12 juin) sous chapiteau. Vous pourrez pêcher, découvrir le Dropt et ses espèces de poissons tout en en discutant avec les passionnés de Monségur et environ.

Rendez vous donné à 12h00 au pôle nature de Monségur pour une journée sous le signe de la pêche à l’occasion des 80 ans du Gardon Monségurais!

Amenez vos cannes et venez découvrir différentes techniques de pêche et manger un bon Jambon à la broche (à réserver avant le 12 juin) sous chapiteau. Vous pourrez pêcher, découvrir le Dropt et ses espèces de poissons tout en en discutant avec les passionnés de Monségur et environ.

Rendez vous donné à 12h00 au pôle nature de Monségur pour une journée sous le signe de la pêche à l’occasion des 80 ans du Gardon Monségurais!

Amenez vos cannes et venez découvrir différentes techniques de pêche et manger un bon Jambon à la broche (à réserver avant le 12 juin) sous chapiteau. Vous pourrez pêcher, découvrir le Dropt et ses espèces de poissons tout en en discutant avec les passionnés de Monségur et environ.

Monségur

dernière mise à jour : 2022-06-03 par