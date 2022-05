Fête de la pêche 2022 à Vailly Vailly-sur-Aisne, 4 juin 2022, Vailly-sur-Aisne.

Fête de la pêche 2022 à Vailly Vailly-sur-Aisne

2022-06-04 – 2022-06-04

Vailly-sur-Aisne Aisne Vailly-sur-Aisne

La fête de la pêche aura lieu le samedi 4 juin 2022 à Vailly-sur-Aisne !

Dans ce cadre, des animations seront organisées au grand large du canal latéral à l’Aisne (connu aussi sous le nom de “cimetière à péniche”).

Au programme

Initiation et démonstration pêche aux leurres (float-tube et bateau)

Initiation et démonstration pêche au feeder

Initiation et démonstration pêche au coup

Exposition de matériel

Démonstration Canoë

Initiation paddle

+33 6 95 46 05 59

AAPMA Vailly

Vailly-sur-Aisne

