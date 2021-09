Belmont Belmont Bas-Rhin, Belmont Fête de la patate Belmont Belmont Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fête de la patate Belmont, 5 septembre 2021, Belmont. Fête de la patate 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Belmont Bas-Rhin Belmont Marché de montagne, produits frais, locaux ou objets artisanaux. Animations pour les enfants : jeux en bois, piste de tubing, escape game. Menus spéciaux à base de produits du terroir à l'auberge Hazemann et à la Table du Champé. +33 3 88 97 30 52

