Sarthe Saint-Ouen-de-Mimbré 4ème édition de la Fête de la Patat’ à Saint-Ouen-de-Mimbré !

Programme :

– animations autour de la pomme de terre et du cheval de trait

– vente de patates

– balade en calèche

– animation guinguette par Radio Alpes Mancelles

– marché artisanal

– buvette et restauration rapide sur place

