Bazas Gironde Bazas En Bazadais, la chasse à la palombe est un art consommé qui se pratique tous les ans du 15 septembre au 15 novembre, période de passage migratoire du bel oiseau bleu.

Depuis quelques années, une manifestation particulière lui est consacrée, mise en scène par la “Confrérie des Paloumayres de Bazats”, dépositaire des traditions en ce domaine.

Une chasse est reconstituée sur la magnifique place de la Cathédrale. Les arbres, la cabane, la végétation, le “sol” : tout y est ! La cérémonie d’intronisation dans la confrérie en est l’apothéose, la conclusion restant, comme de tradition, le banquet gastronomique de clôture. Une journée dédiée au monde des palombes, peut-être plus connues, en dehors de l’Aquitaine, sous le nom de pigeons ramiers. En Bazadais, la chasse à la palombe est un art consommé qui se pratique tous les ans du 15 septembre au 15 novembre, période de passage migratoire du bel oiseau bleu.

