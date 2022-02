Fête de la Nuit Sauliac-sur-Célé, 27 août 2022, Sauliac-sur-Célé.

2022-08-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-28 10:00:00 10:00:00

Sauliac-sur-Célé Lot Sauliac-sur-Célé

Embarquez pour une expérience de tous les sens, du crépuscule à l’aube …

Scientifiques, artistes et noctambules de tous poils seront à vos côtés pour visiter la nuit, l’arpenter, l’observer, la rêver… Aux côtés du Département du Lot, de l’association Des Clous et de nombreux partenaires, le Parc vous concocte un événement rempli d’étoiles, pendant un jour et surtout une nuit !

Au programme : ateliers enfants et familles, conférences, spectacles, observations des étoiles, découverte de la

biodiversité nocturne… les plus aventuriers pourront dormir sur place à la belle étoile et profiter d’un réveil matinal tout en douceur. A l’horizon, petit déjeuner tout frais sorti du four à pain de l’écomusée !

Réservation conseillée >> Parc / 05 65 24 20 50

Manifestation gratuite, ouverte à tous.

Possibilité de restauration sur place.

© Jérome Morel

