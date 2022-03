Fête de la Nouvelle Chilleurs-aux-Bois, 15 mai 2022, Chilleurs-aux-Bois.

Fête de la Nouvelle Chilleurs-aux-Bois

2022-05-15 – 2022-05-15

Chilleurs-aux-Bois Loiret

En déambulant dans le château de Chamerolles et ses jardins, le public y découvrira des nouvelles à voir et à entendre. Comédiens, musiciens, marionnettiste, peintre, danseur offriront, au détour d’un salon, d’un bosquet, d’une tour, quelques œuvres éphémères adaptées des recueils sélectionnés pour le Prix Boccace.

Afin que petits et grands, amateurs de littérature et néophytes trouvent d’une manière ou d’une autre un chemin qui les mènera vers le livre, les élèves de l’atelier théâtre de la Cie Clin d’œil proposeront des théâtralisations de nouvelles pour le jeune public ainsi que des animations interactives.

asso.tcn@gmail.com +33 2 38 21 93 23 https://www.tuconnaislanouvelle.fr/

