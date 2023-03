Fête de la Normandie 2023, 11 mars 2023, Argentan .

Fête de la Normandie 2023

Hall du Champ de Foire Argentan Orne

2023-03-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-12 19:00:00 19:00:00

Argentan

Orne

La fête de la Normandie est de retour cette année pour une 9ème édition le samedi 11 et dimanche 12 mars.

Cette année, les Écrivains Normands sont à l’honneur !

Au programme :

– Livres de Normandie : Une sélection d’ouvrages régionaux présentés par Librairie Demeyere et 5 éditeurs normands.

– Dédicaces Normandes : Scholastique Mukasonga, Prix Renaudot 2012, Jury du Prix Fémina sera présente en dédicace dimanche 12 mars.

Mais aussi plus de 20 auteurs régionaux à la rencontre des lecteurs…

– « C’est bin histouère de bavasseu un p’tit qua ! » de Bernard DESGRIPPES, le Domfrontais passionné de langue locale.

– Il était une fois (Exclusivité 2023), un espace dédié à la lecture libre et aux conteurs.

> 11h30 › Contes et légendes de Normandie avec Nicolas COMBRUN

> 14h30 › Cathy LAMOTTE

> 15h30 › Contes et légendes de Normandie

> 16h30 › Cathy LAMOTTE

– Eugène PASQUIS, à l’origine de la carte postale normande (Exclusivité 2023)

L’Association Philatélique Argentanaise présente une exposition des Archives Départementales de l’Orne sur un éditeur de cartes postales historique ainsi qu’une sélection de timbre et cartes postales.

En extérieur vous pourrez retrouver :

– Cavaliers en scène

Place aux spectacles et démonstrations équestres avec des passionnés de toute la Normandie !

> 11h00 Cobs normands, Percherons et Anes normands

> 14h00 Soins des équidés

> 14h30 Travail de la herse

> 15h00 Le Banquet

– Spectacle de l’association L’Art en Cavale en partenariat avec l’ADPS

> 16h00 Monte, dressage et attelage de tradition

Démonstration du Haras national du Pin

> 16h30 Cobs normands, Percherons et Anes normands

– Soins et balades à poney

Les élèves et professeurs du CFA de Sées initie aux soins apportés aux poneys et propose des balades (1 € la balade avec accompagnement).

– Une vie de Normande

Avec l’aide des professeurs et élèves du Lycée Agricole de Sées, découvrez la vie d’une vache de race Normande de la naissance à la préparation du concours dans un espace pédagogique pour toute la famille.

– Comme un éleveur : découvrez le travail de l’éleveur au quotidien et la préparation au concours.

11h00 › tonte et brossage d’une vache

12h00 › buvée des veaux

15h00 › promène ta génisse

16h00 › traite de la vache

16h30 › buvée des veaux

17h00 › promène ta génisse

– Les ânes de Normandie

Les 3 races asines présentes historiquement dans la région sont mises à l’honneur par les éleveurs : l’âne normand, l’âne du Cotentin et l’âne commun.

– Le Festival de l’Élevage Normand

Avec 130 animaux répartis dans 12 sections, c’est le 1er concours de vaches de race Normande de Normandie :

Samedi

12h00-19h00 › Concours

Dimanche

10h00-12h00 › Fin du concours

12h00 › Remise des prix

14h30-17h00 › Trophée du meilleur présentateur

– Les chevaux de Normandie

16 beaux spécimens des races Cob Normand et Percheron sont sélectionnés et préparés par les éleveurs normands pour représenter la tradition régionale des chevaux de trait.

+33 6 07 65 60 89

Argentan

dernière mise à jour : 2023-03-06 par