Nailhac Dordogne Nailhac Samedi : 14h, concours de pétanque. Repas périgourdin le soir (sur réservation).

Dimanche : 9h, ouverture du marché de producteurs, manèges, vide-grenier. 10h, messe en plein air suivie du défilé des confréries (une trentaine venues de la région). Intronisation de la confrérie de la noix du Périgord et vin d’honneur. Repas dimanche midi (sur réservation). 16h : Défilé de chars. Feu d’artifice en soirée.

