Fête de la nature : “(VITI)CULTURE & BIODIVERSITE – Dans les pas du vigneron” Aydie, 22 mai 2022, Aydie.

Fête de la nature : “(VITI)CULTURE & BIODIVERSITE – Dans les pas du vigneron” Aydie

2022-05-22 – 2022-05-22

Aydie Pyrénées-Atlantiques

0 0 EUR A l’occasion de la Fête de la Nature, Sophie Dupouy et Roland Podenas, vignerons de Crouseilles, vous accueillent pour partager leur démarche environnementale, et vous faire découvrir les pratiques singulières de la (viti)culture bio.

Au cours de cette visite, ils vous parleront de leur vignoble, de leurs autres productions en bio, mais aussi de tous les moyens mis en œuvre pour créer et maintenir un écosystème dans lequel faune et flore doivent trouver une harmonie parfaite et durable. Découvrez les essences d’arbres qu’ils ont choisi d’implanter pour favoriser le développement de la faune auxiliaire. Vous apprendrez notamment quelles fleurs sont propices à réaliser un couvert mellifère efficace pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs.

A la mi-journée, sera proposé sur réservation un déjeuner sur place élaboré à partir de produits locaux.

A l’occasion de la Fête de la Nature, Sophie Dupouy et Roland Podenas, vignerons de Crouseilles, vous accueillent pour partager leur démarche environnementale, et vous faire découvrir les pratiques singulières de la (viti)culture bio.

Au cours de cette visite, ils vous parleront de leur vignoble, de leurs autres productions en bio, mais aussi de tous les moyens mis en œuvre pour créer et maintenir un écosystème dans lequel faune et flore doivent trouver une harmonie parfaite et durable. Découvrez les essences d’arbres qu’ils ont choisi d’implanter pour favoriser le développement de la faune auxiliaire. Vous apprendrez notamment quelles fleurs sont propices à réaliser un couvert mellifère efficace pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs.

A la mi-journée, sera proposé sur réservation un déjeuner sur place élaboré à partir de produits locaux.

+33 5 59 68 57 14

A l’occasion de la Fête de la Nature, Sophie Dupouy et Roland Podenas, vignerons de Crouseilles, vous accueillent pour partager leur démarche environnementale, et vous faire découvrir les pratiques singulières de la (viti)culture bio.

Au cours de cette visite, ils vous parleront de leur vignoble, de leurs autres productions en bio, mais aussi de tous les moyens mis en œuvre pour créer et maintenir un écosystème dans lequel faune et flore doivent trouver une harmonie parfaite et durable. Découvrez les essences d’arbres qu’ils ont choisi d’implanter pour favoriser le développement de la faune auxiliaire. Vous apprendrez notamment quelles fleurs sont propices à réaliser un couvert mellifère efficace pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs.

A la mi-journée, sera proposé sur réservation un déjeuner sur place élaboré à partir de produits locaux.

Guide Béarn Pyrénées

Aydie

dernière mise à jour : 2022-05-09 par