Fête de la nature : Visite d’un jardin favorisant la biodiversité Bonnut Bonnut Catégories d’évènement: Bonnut

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la nature : Visite d’un jardin favorisant la biodiversité Bonnut, 21 mai 2022, Bonnut. Fête de la nature : Visite d’un jardin favorisant la biodiversité Bonnut

2022-05-21 – 2022-05-21

Bonnut Pyrénées-Atlantiques Bonnut EUR 0 Visite guidée de ce jardin particulier (1 hectare) pour découvrir les pratiques respectueuses de l’environnement et favorisant la biodiversité qui y sont misent en œuvre. Visite guidée de ce jardin particulier (1 hectare) pour découvrir les pratiques respectueuses de l’environnement et favorisant la biodiversité qui y sont misent en œuvre. +33 6 87 48 12 86 Visite guidée de ce jardin particulier (1 hectare) pour découvrir les pratiques respectueuses de l’environnement et favorisant la biodiversité qui y sont misent en œuvre. Julien Cordova

Bonnut

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnut, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bonnut Adresse Ville Bonnut lieuville Bonnut Departement Pyrénées-Atlantiques

Bonnut Bonnut Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnut/

Fête de la nature : Visite d’un jardin favorisant la biodiversité Bonnut 2022-05-21 was last modified: by Fête de la nature : Visite d’un jardin favorisant la biodiversité Bonnut Bonnut 21 mai 2022 Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Bonnut Pyrénées-Atlantiques