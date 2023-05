Fête de la Nature : venez célébrer la biodiversité ! Catégorie d’Évènement: ile de france Fête de la Nature : venez célébrer la biodiversité !, 24 mai 2023, . Du mercredi 24 mai 2023 au lundi 29 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Du 24 au 29 mai, les espaces verts, parcs et jardins parisiens proposent des dizaines de manifestations gratuites à l’occasion de la 17e Fête de la Nature. La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, toujours autour du 22 qui est la journée internationale de la diversité biologique. À cette occasion, partout en France, plus de 700 évènements sont organisés par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… Des événements pour s’initier à la nature Du côté de Paris et de l’Île-de-France, un programme riche vous attend parmi des séances d’observation de la faune nombreuses, des randonnées, des visites de jardins privés ou encore les ateliers pédagogiques, À Paris, des manifestations sont organisées dans les nombreux parcs, jardins et espaces verts du territoire. Découvrir la biodiversité de la petite ceinture, s’amuser en apprenant au Muséum d’histoire naturelle, apprendre à jardiner, à bouturer, découvrir le monde de l’apiculture urbaine… Cette année encore, les propriétaires de jardin favorables à la biodiversité, comme les Refuges LPO, les jardins de Noé, les « oasis nature » sont invités à ouvrir leurs portes pour présenter au public les actions simples qu’ils ont mis en place pour favoriser la présence des papillons, des oiseaux, des insectes pollinisateurs…

Cette nouvelle édition ne sera pas portée par une thématique particulière mais mettra en avant une mosaïque de sujets : la nature en écoute, la nature nocturne, les espaces naturels protégés, la biodiversité communale… La nature, à la campagne comme en ville, s’appréhende de 1001 façons, et c’est toujours passionnant ! Découvrez tout le programme détaillé à Paris La Fête de la Nature en bref La Fête de la Nature est coordonnée en France par l’association du même nom. Depuis 16 ans, elle aide les associations, collectivités ou particuliers à organiser un événement pour célébrer la nature partout en France. En 2022, 1500 lieux en France, plus de 7000 animations et 1 million de personnes sont concernées. Crédit photo : Guillaume Bontemps / Ville de Paris Toutes les activités Contact : https://fetedelanature.com/edition-2023 info@fetedelanature.com

