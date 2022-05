Fête de la nature : Un petit village au naturel Plougasnou, 22 mai 2022, Plougasnou.

Fête de la nature : Un petit village au naturel Plougasnou

2022-05-22 – 2022-05-22

Plougasnou Finistère

Un petit village au naturel

Dimanche 22 mai, entre deux animations, venez rencontrer les bénévoles qui contribuent toute l’année à la protection de la nature et à sa sensibilisation dans le pays de Morlaix, au sein de leurs associations.

Les représentants des associations et services d’études et de protection de la nature (Bretagne Vivante, Au fil du Queffleuth et de la Penzé, Ulamir-CPIE, LPO, GMB, service biodiversité de Morlaix Communauté, Natura 2000) vous accueillent toute la journée sur leurs stands. Ils répondront à toutes vos questions sur leurs actions et animeront des jeux sur place.

Apportez votre pique nique et venez le partager avec nous face à la mer.

Lieu : Pointe de Primel

Horaires : 11H-17H

Tout public-famille

Sans réservation

Plougasnou

