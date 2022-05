Fête de la nature : Troc de plantes et de graines Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la nature : Troc de plantes et de graines Monein, 21 mai 2022, Monein. Fête de la nature : Troc de plantes et de graines Centre social 22 rue du Commerce Monein

2022-05-21 – 2022-05-21 Centre social 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein EUR 0 Par l’association Bio Casau.

Apportez les plantes et les graines que vous voulez échanger; pensez à les étiqueter et à prévoir des enveloppes ou autres contenants pour les graines que vous récupérerez. Présence d’un stand “Les plantes qui soignent les plantes”.

A 13h, clôture de la matinée par une auberge espagnole. Par l’association Bio Casau.

Centre social 22 rue du Commerce Monein

