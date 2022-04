Fête de la nature : Traces et indices des animaux de nos régions Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Fête de la nature : Traces et indices des animaux de nos régions Tourouvre au Perche, 21 mai 2022, Tourouvre au Perche. Fête de la nature : Traces et indices des animaux de nos régions TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche Tourouvre au Perche

2022-05-21 – 2022-05-21 TOUROUVRE Carrefour de l’Etoile du Perche

Tourouvre au Perche Orne Dans le cadre de la fête de la nature, la ferme d’Apolline se déplace pour partir à la découverte des animaux de notre région en suivant leurs traces … A partir de 3 ans . Gratuit

