EUR 0 0 Du 18 au 22 mai, partout en France, des milliers d’animations seront proposées pour les inviter à se (re)connecter à la nature. À cette occasion, le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, site naturel du Département de Saône-et-Loire, propose deux événements pour sensibiliser à l’environnement et découvrir ses richesses naturelles. nTous aux abris ! Construction de nichoirs et d’hôtels à abeilles sauvages nSamedi 21 mai 2022 à 14h nApprenez en famille à construire des nichoirs à oiseaux et à fabriquer des hôtels à abeilles sauvages avec Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement à la Ligue pour la protection des oiseaux Bourgogne-Franche-Comté (LPO). nPrévoir des chaussures de randonnée

https://reservation.rochedesolutre.com/fete-de-la-nature-tous-aux-abris-construction-de-nichoirs-et-d-hotels-a-abeilles-sauvages.html

