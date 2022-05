Fête de la Nature – St Jean de Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle, 20 mai 2022, Saint-Jean-de-Valériscle.

La Fête de la Nature, c’est cinq jours d’animations gratuites pour permettre à tous les publics d’être au contact de la nature et de profiter de ses bienfaits.En 2022, la 16e édition, du 18 au 22 mai, fait abstraction d’une thématique centrale aux profits de plusieurs axes programmatiques. Plusieurs programmations composent le programme comme par exemple la célébration des 40 ans du réseaux des réserves naturelles, des invitations à vivre l’expérience du monde nocturne, à participer à un Atlas de la biodiversité communale, à visiter le jardin des ses voisins, contribuer à un inventaire des espèces, mieux connaître la nature en ville…A St Jean de Valériscle, nous vous proposons deux sorties autour de deux thèmes bien différents : les chauves-souris et la cueillette sauvage.Au programme :- L e 20 mai 2022 de 20h30 à 22h00 , vous est proposée, une balade sur le thème “sensations nocturnes et chauve souris”. A la naissance de la nuit, alors que tout se grise et s’uniformise…. le ballet des chauve souris s’anime. Venez à la rencontre de ces petits mammifères volants mal aimés et pourtant bien utiles.- Le 22 Mai 2022 de 10h00 à 17h00 , c’est une journée entière autour de la découverte des oiseaux et des plantes sauvages qui vous sera proposée. Au cours de cette balade, accompagné d’un ornithologue, nous observerons les oiseaux et tenterons de les identifier. Nous en profiterons pour jeter un oeil aux plantes sauvages et comestibles présentes sur nos chemins et jardins.Le midi, lors d’un pique-nique tiré du sac, nous dégusterons des plantes sauvages comestibles cuisinées sous différentes formes : en pesto, cake, vin floraux.Puis nous terminerons par la visite d’espaces floraux ou potagers, où nous pourrons échanger avec les jardiniers, qui vous dévoilerons leurs conseils et pratiques en permaculture.*Infos pratiques :- Rendez-vous le vendredi 20 et le dimanche 22 Mai 2022- Où? : St Jean de Valériscle- Quand ? : De 20h30 à 22h00 le vendredi et de 10h00 à 17h00 le dimanche- Tarif : Animations gratuites- Réservation obligatoire- Informations complémentaires et réservations auprès d’Isabelle au 06 60 43 63 99

+33 6 60 43 63 99

