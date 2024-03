FÊTE DE LA NATURE SPECTACLE OISEAUX DE NUIT DE LA COMPAGNIE NO MAD Colombiers, samedi 25 mai 2024.

FÊTE DE LA NATURE SPECTACLE OISEAUX DE NUIT DE LA COMPAGNIE NO MAD Colombiers Hérault

Des oiseaux la nuit est une parenthèse poétique tout en finesse, simple et authentique. Éclairé à la bougie, le spectacle installe une douce complicité dans une proximité où les regards se croisent, où un frisson parcourt l’espace. Le chœur des voix douces et puissantes nous emporte. Il en résulte un moment suspendu, à la fois doux et puissant, d’une rare intensité.

Des oiseaux la nuit est une parenthèse poétique tout en finesse, simple et authentique. Éclairé à la bougie, le spectacle installe une douce complicité dans une proximité où les regards se croisent, où un frisson parcourt l’espace. Le chœur des voix douces et puissantes nous emporte. Il en résulte un moment suspendu, à la fois doux et puissant, d’une rare intensité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Colombiers 34440 Hérault Occitanie tourisme@ladomitienne.com

L’événement FÊTE DE LA NATURE SPECTACLE OISEAUX DE NUIT DE LA COMPAGNIE NO MAD Colombiers a été mis à jour le 2024-03-14 par OT LA DOMITIENNE