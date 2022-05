FETE DE LA NATURE SORTIE SUR LE SENTIER DE RANDONNEE “DE ROUVIEGE A DARDAILLON” Bélarga Bélarga Catégories d’évènement: Bélarga

Hérault

FETE DE LA NATURE SORTIE SUR LE SENTIER DE RANDONNEE “DE ROUVIEGE A DARDAILLON” Bélarga, 21 mai 2022, Bélarga. FETE DE LA NATURE SORTIE SUR LE SENTIER DE RANDONNEE “DE ROUVIEGE A DARDAILLON” Bélarga

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 17:00:00

Bélarga Hérault Bélarga Sortie sur le sentier de randonnée «De Rouviège à Dardaillon». Découvrez la flore de la commune lors d’une balade commentée par les Ecologistes de l’Euzière. Avec l’appui des communes de Tressan et Campagnan, Bélarga célèbre la nature sous toutes ses formes. Une journée conviviale pleine d’animations et de surprises ! Sortie sur le sentier de randonnée «De Rouviège à Dardaillon». Découvrez la flore de la commune lors d’une balade commentée par les Ecologistes de l’Euzière. Sortie sur le sentier de randonnée «De Rouviège à Dardaillon». Découvrez la flore de la commune lors d’une balade commentée par les Ecologistes de l’Euzière. Avec l’appui des communes de Tressan et Campagnan, Bélarga célèbre la nature sous toutes ses formes. Une journée conviviale pleine d’animations et de surprises ! Bélarga

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bélarga, Hérault Autres Lieu Bélarga Adresse Ville Bélarga lieuville Bélarga Departement Hérault

Bélarga Bélarga Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belarga/

FETE DE LA NATURE SORTIE SUR LE SENTIER DE RANDONNEE “DE ROUVIEGE A DARDAILLON” Bélarga 2022-05-21 was last modified: by FETE DE LA NATURE SORTIE SUR LE SENTIER DE RANDONNEE “DE ROUVIEGE A DARDAILLON” Bélarga Bélarga 21 mai 2022 Bélarga Hérault

Bélarga Hérault