Dans le cadre de la Fête de la Nature à Plougasnou : Sur la piste des insectes et des plantes Bénévoles à Bretagne Vivante, Philippe, l'entomologiste et Yves, le botaniste, vous proposent d'observer les insectes et la flore de la pointe de Primel, lors d'une balade à deux voix. RV au village nature sur la pointe de Primel. Tout-public-familles Gratuit, sur réservation à l'office de tourisme de Plougasnou.

