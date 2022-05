Fête de la nature : Sortie découverte c’est marée basse ! Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Dans le cadre de la Fête de la Nature à Plougasnou : Sortie La marée n’attend pas ! Pas de grasse matinée pour les amoureux de l’estran. Ils ont rendez-vous avec Chloé, l’animatrice de Bretagne Vivante, pour une sortie découverte sur une grève sauvage et particulièrement riche en biodiversité. Algues, mollusques et crustacés à volonté ! RV au village nature sur la pointe de Primel. Tout public-familles.

